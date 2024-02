"Zwei an einem Tag": Das tragische Ende der Netflix-Serie erklärt

Das Ende von "Zwei an einem Tag" zusammengefasst

So wie im Buch stirbt Emma immer noch jung nach einem tödlichen Autounfall. Es gibt auch eine Rückblende, doch dieses Mal reisen wir nicht zu dem ersten Treffen des Paares, sondern zu ihrem ersten gemeinsamen Weihnachtfest im Jahr 1988, nachdem sie sich nur wenige Monate zuvor kennengelernt hatten. Sie liegen auf dem Boden, und Emma liest Dexter eine Passage aus Thomas Hardys "Tess of the d'Urbervilles" vor, in der es um die Geburt und den Tod geht – ein Zitat, das auch den fünften Teil des Romans einleitet, der direkt nach Emmas Tod beginnt.

Für Dexter bekommt dieses Zitat nach dem Tod seiner großen Liebe eine ganz andere Bedeutung: Fortan steht der 15. Juli für die Geburt einer unzerstörbaren Beziehung und für Emmas Tod. Das rüttelt ihn wach und er krempelt sein Leben um. Obwohl die Serie die Geschichte um Maddy auslässt, klingen die Schlussszenen wie in der Romanvorlage und man kann davon ausgehen, dass Dexter eine neue Liebe findet.