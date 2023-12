"Zwei an einem Tag" ist ein Liebesroman von David Nicholls, der sich bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2009 großer Beliebtheit erfreute und zu einem Bestseller wurde. So wundert es nicht, dass Hollywood das Potenzial der besonderen Liebesgeschichte erkannte und daraus einen Film machte: "Zwei an einem Tag" mit Jim Sturgess und Anne Hathaway in den Hauptrollen erschien 2011. Nun wird der Roman in eine Netflix-Serie mit dem gleichen Titel umgewandelt.

Doch was macht den Stoff so besonders, dass er gleich zweimal verfilmt wird? David Nicholls wartet mit einem einzigartigen Erzählkonzept auf, das die Lebenswege der Hauptfiguren Emma und Dexter jedes Jahr am 15. Juli zeigt. Die authentischen Charaktere, ihre realistische Darstellung von Beziehungen, die emotionale Tiefe sowie der gelungene Mix aus Humor und Melancholie machen den Roman besonders ansprechend.