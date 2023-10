It's all about the looks

Eins muss man dem Film lassen: Er ist in jeder Hinsicht ästhetisch. Die Aufnahmen der portugiesischen Strände und der Architektur Lissabons bieten 1A Postkarten-Ästhetik. Die Szenen, die in Lissabon spielen, könnten durchwegs als Werbematerial für visit portugal dienen, und eignen sich hervorragend dafür, um das eigene Fernweh zu stillen – oder zu verstärken (Manch eine:r wird nach dem Schauen des Films seinen Herbsturlaub in Portugal buchen.)!

Doch auch die Schauspieler:innen sind schlichtweg eye candy. Das mag zwar etwas despektierlich klingen, doch genau so werden Hardin, Natalie (Mimi Keene aus "Sex Education") & Co. in "After Everything" dargestellt. Sie laufen meist in so wenig Klamotten wie nur möglich herum, um so ihren muskulösen oder 90-60-90-Modelkörper zu präsentieren, der Normalmenschen richtige Minderwertigkeitskomplexe verpassen dürfte – und Teenager:innen, die die klare Zielgruppe der Buchverfilmung darstellen, ein falsches Bild davon geben, wie Körper auszusehen haben. Genau hier liegt auch schon der erste Kritikpunkt.

Wenn euch die Handlung bei einem Film nicht wichtig ist, bitteschön! Hier geht es nur um das Visuelle. Ihr könnt den Film also auch getrost ohne Ton anschauen.