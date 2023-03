"We Live in Time": Florence Pugh und Andrew Garfield in Romcom

Bei der Oscar-Verleihung standen Florence Pugh (27, "Don't Worry Darling") und Andrew Garfield (39, "The Amazing Spider-Man") als Trophäen-VerleiherInnen zusammen auf der Bühne, nun wurden Pläne für das erste gemeinsame Filmprojekt bekannt. Die Firma StudioCanal bestätigte am Dienstag einen Bericht des Filmportals "Deadline.com", dass die britische Schauspielerin und ihr US-Kollege um die Hauptrollen in dem Liebesfilm "We Live In Time" verhandeln.