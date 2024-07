Die Oscar-nominierte Sandra Hüller kehrt nach ihren internationalen Erfolgen "Anatomie eines Falls" und "The Zone of Interest" mit der Komödie "Zwei zu Eins" wieder zurück in Deutschland und Teil eines außerordentlichen Ensembles. Neben Max Riemelt und Ronald Zehrfeld überzeugen Ursula Werner, Peter Kurth, Martin Brambach, Uwe Preuss, Kathrin Wehlisch und Olli Dittrich.

Der neue Film ist ist eine große Liebes- und Freundschaftskomödie über Geld und Gerechtigkeit. Und eine Hommage an eine sehr besondere Zeit, in der alles möglich schien. Hier ist der Trailer dazu: