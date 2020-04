Glee: TV-Musical-Fun statt Casting-Show-Langeweile

"Glee Club" ist die US-amerikanische Bezeichnung für einen Gesangsverein. An der McKinley High School in Lima, Ohio, ist der Glee Club gleichzeitig auch der Loser-Club. Die coolen Boys and Girls an der McKinley High sind entweder im Football-Team oder bei den Cheerleaders. Das ändert sich auch nicht wirklich als der Spanisch-Lehrer Will Schuester ( Matthew Morrison) den Gesangsverein übernimmt. Aber mit ein paar Tricks gewinnt er neue Mitglieder, die im sozialen Ranking der Highschool ganz oben stehen: Den beliebten Quaterback des Football-Teams Finn Hudson ( Cory Monteith) und seine ebenso populäre Freundin Quinn Fabray ( Dianna Agron), Captain der Cheerleader.

Das ist der Auftakt für jede Menge Zickenkrieg. Denn Schuester bringt nicht nur die soziale Hackordnung der Highschool durcheinander, sondern handelt sich damit auch die Rivalität der intriganten Cheerleader-Trainerin Sue Sylvester ( Jane Lynch) ein.