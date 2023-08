Filmregisseur Andreas Dresen will auch in seinem neuen Lebensjahrzehnt neugierig bleiben. "Ich möchte neue Dinge erfahren, bin gern mit Menschen zusammen", sagte der Deutsche vor seinem 60. Geburtstag am 16. August.

Unlängst bei einer Regiearbeit an der Semperoper in Dresden habe er interessante Leute aus der ganzen Welt getroffen. "Wir reden ja nicht nur über Kunst. Das ist schön, gerade in diesen Zeiten." Es sei klar, dass der Produktionsdruck nicht gerade jünger mache. Dennoch hat er noch viel vor: "Ich würde schon ganz gerne noch ein paar Runden drehen."