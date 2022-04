Andrew Garfield: Hat sich Spidey von seiner Freundin getrennt?

Auch im Beruf erfolgreich

Nicht nur im Privat-, sondern auch im Berufsleben läufts für Andrew Garfield gerade richtig gut, der 38-Jährige befindet sich am Höhepunkt seiner Karriere.

Nach seinem gefeierten Auftritt im Mega-Kinohit "Spider-Man: No Way Home" und seiner oscarnominierten Performance im Netflix-Musical "Tick, Tick ... Boom!" wird Garfield bald in der vielversprechenden Hulu-Miniserie "Under the Banner of Heaven" zu sehen sein. In der düsteren True-Crime-Verfilmung gibt er einen Detective, der bei Ermittlungen zu einem grausamen Doppelmord in eine tiefe Glaubenskrise gestürzt wird.