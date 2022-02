"Under the Banner of Heaven"-Trailer: Serie mit Andrew Garfield

True-Crime-Verfilmung

Die Hulu-Miniserie basiert auf Jon Krakauers gleichnamigem Bestseller zu einem wahren Kriminalfall aus dem Jahr 1984. An Garfields Seite ist auch Daisy Edgar-Jones aus der Serie "War of the Worlds" zu sehen: Sie spielt eine junge Mormonin, die das Opfer eines brutalen Verbrechens wird.

Wann "Under the Banner of Heaven" auf Hulu starten wird, ist noch nicht bekannt, da es im Trailer zunächst bloß "coming soon" heißt.