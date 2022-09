August Wittgenstein (41) ist unter der Haube. Der "Ku'damm"-Star, der mit vollem Namen August-Frederik Prinz zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg heißt, hat seiner Partnerin Mia Rohla das Jawort gegeben. Die kirchliche Trauung fand am Samstag (3. September) in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Wolfpassing in der Nähe von Wien statt, wie offizielle Fotos zeigen.

Ende 2020 verriet Wittgenstein der Zeitschrift "Bunte", dass er seit einem halben Jahr "glücklich verliebt" sei, seine Freundin Psychologin sei und aus Österreich komme. Nun läuteten die Hochzeitsglocken für die beiden.