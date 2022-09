"Dated and Related": Welche Paare sind noch zusammen?

"Dated and Related" spielt in einer wunderschönen Villa in Südfrankreich, insgesamt nehmen sechzehn Singles (acht Geschwisterpaare) aus den USA, Großbritannien und Norwegen teil. Als Preisgeld winken 100.000 US-Dollar.

Wer gewinnt, wird an dieser Stelle natürlich nicht offenbart. Was wir aber sagen können: Während der Show haben sich so einige Pärchen gefunden (und nein, sie sind nicht miteinander verwandt!). Wer von ihnen auch nach dem Finale von "Dated and Related" gemeinsam dem Sonnenuntergang entgegen reitet, verraten wir euch (mit Unterstützung der KollegInnen von "The Cinemaholic" und "Sportskeeda") hier: