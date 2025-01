"Ich bin nicht Brad, ich bin nicht Leonardo, ich bin kein typischer Filmstar. Die Leute haben sich gefragt: 'Warum ist er überhaupt attraktiv für uns? ", sagte Cumberbatch, als er gefragt wurde, wie er als Sexsymbol angesehen werde. "Aber zu erraten und zu versuchen, das zu verstehen, ist für mich so... seltsame Nabelschau. Ich sitze nicht herum und denke: 'Warum bin ich sexy?' Ich mache mir Sorgen, wenn ich in den Spiegel schaue während ich altere, so wie jeder andere verflucht auch."

"Eine Berühmtheit zu sein, ist abwertend"

Der Schauspieler, der mit seiner Ehefrau, Theaterregisseurin Sophie Hunter (46), drei Söhne hat, sei auch kein Fan der Vorstellung, dass er eine "Berühmtheit" ist. "Es ist so abwertend und wirft alle Berühmten in einen Topf", findet der Engländer. "Bin ich eine 'gefeierte' Person? Und wofür? Weil ich Käse verkaufe? Weil ich in einer Reality-Show auftrete? Weil ich etwas Unerhörtes getan habe? Dafür, dass ich ein Schauspieler bin?"

Stolz ist er hingegen auf seinen neuen Film "The Thing with Feathers", der am Freitag, 24. Januar, auf dem Sundance Film Festival in Utah uraufgeführt wird. In dem Drama porträtiert Cumberbatch einen Mann, der den Tod seiner Frau betrauert und darum kämpft, seine beiden kleinen Kinder zu versorgen. Er verliert den Bezug zur Realität und stellt sich vor, "dass er und seine Kinder von einer monströsen Krähe terrorisiert werden."