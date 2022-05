In "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" zeigt Benedict Cumberbatch wieder mal seine verschiedensten Facetten. Egal ob als Steven Strange mit gebrochenem Herzen, als arroganter Magier Doctor Strange, als Vaterfigur wider Willen, als böser Magier mit Hautproblemen oder als verwirrter Multiversum-Herumhüpfer: Cumberbatch ist in jeder Sekunde absolut glaubwürdig und schafft es, dass man mit seiner Figur mitfiebert, mitfühlt und sie vor allem versteht.