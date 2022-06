"Doctor Strange 2": Das alternative Ende ehrt Michael Jackson

"Die Rechnung, die Strange bezahlen muss"

Das dritte Auge, das sich in beiden Enden manifestiert, sei "die Rechnung, die Strange bezahlen muss", so Waldron im Interview mit "ComicBook". Dr. Strange's Freund und Helfer Wong habe ihn schließlich vorgewarnt, als er meinte, dass Strange seinen "eigenen Leichnam [besitzen wird]", wenn er das Darkhold benützen würde. Zudem sei das schmerzhafte Wachsen des dritten Auges eine Hommage an Sam Raimis Filmklassiker "The Evil Dead", so der Autor. "Wir werden sehen, was das alles für Stephen bedeutet."

Was es auf jeden Fall bedeutet – abgesehen von der Selbstreflexion, die Strange im Multiversum-Abenteuer erlangte, so Waldon –, das sehen wir bereits in den allerletzten Sekunden des Films: Anstatt nämlich in der zerstörten Dimension von Sinister Strange gefangen zu sein (wie es beim alternativen Ende der Fall gewesen wäre), trifft Stephen auf eine neue mächtige Zaubererin: Clea aus Dark Dimension, verkörpert von niemand Geringerer als Hollywood-Superstar Charlize Theron.

Wenn ihr mehr über die Post-Credit-Szene von "Doctor Strange 2" wissen wollt, klickt einfach hier: