"Doctor Strange 2": Darum war Benedict Cumberbatch skeptisch

Ist Doctor Strange sexistisch?

Dass wir Benedict Cumberbatch überhaupt in seiner Rolle sehen dürfen, ist der Hartnäckigkeit von Marvel zu verdanken. Wie der Schauspieler im Interview verriet, wollte er den Superhelden ursprünglich nämlich gar nicht spielen.

Strange tritt in den Comics als gieriger, arroganter, egoistischer und sexistischer Charakter auf, was Cumberbatch eigentlich zuwider war: "Ich hatte wegen den Comics meine Zweifel. Ich dachte: 'Das ist ein veralteter, sexistischer Charakter.'"

Marvel habe ihn nach seinen geäußerten Bedenken jedoch dazu überredet, dem Doktor einen modernen Touch zu verleihen. Man habe verstanden, dass die Figur eine bedenkliche Attitüde aufwies, die man in den Filmen nicht so darstellen muss, so Cumberbatch.

Cumberbatch war erstmals 2016 als Doctor Strange zu sehen. Danach folgten Auftritte in "Thor: Tag der Entscheidungen" (2017), "Avengers: Infinity War" (2018) und "Avengers: Endgame" (2019).

Ob Cumberatchs Skepsis gegenüber dem Sequel berechtigt ist, werden wir wohl erst ab 4. Mai 2022 erfahren, wenn "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" in den Kinos startet. "Spider-Man: No Way Home" kommt am 17. Dezember 2021 ins Kino.