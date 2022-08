Marc-Uwe Kling hat, wie auch schon in seinen Büchern, viele geniale Ideen und gedankliche Weiterdrehs in seinem Film untergebracht. Welcher Geistesblitz hat Ihnen besonders gut gefallen?

Fürmann: Mir hat das Datingportal für Verschwörungstheoretiker, "Wahrheitsliebe", sehr gut gefallen, bei dem man beim Anmelden ankreuzen muss, welcher Verschwörungsideologie man anhängt. Das war schon ein entzückender, neuer Entwurf von einer Art und Weise, sich kennenzulernen. Wahrscheinlich könnte das auch funktionieren, weil man dann in der gleichen Welt und Realität lebt. Das Problem ist nur, wenn einer der beiden wieder in die andere Welt will und die Blase zu platzen droht...

Der Film ist die erste Regie-Arbeit von Marc-Uwe Kling, der als Schriftsteller erfolgreich wurde. Wie war die Zusammenarbeit?

Fürmann: Ich fand es wirklich beeindruckend, wie gezielt, sortiert und überblickend Marc-Uwe Kling Regie geführt hat. Zusammen mit seinem Storyboarder und dem Kameramann hat er ein Umfeld geschaffen, in dem ich jederzeit das Gefühl hatte, dass alles klar ist. Das Gerüst stand und wir Schauspielerinnen und Schauspieler konnten es von innen mit Leben füllen. Es war ein sehr leichtes Arbeiten mit klaren Vorgaben. Marc wusste ganz genau, was er will. Es ist eigentlich unglaublich, dass er vorher noch nie Regie geführt hat.