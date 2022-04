Bill Murray von Dreh beurlaubt: "Unangemessenes Verhalten"

Was geschah am Set von "Being Moral" mit Hollywood-Superstar Bill Murray (71)? Nach übereinstimmenden Medienberichten wurde der Hauptdarsteller wegen "unangemessenen Verhaltens" beurlaubt. Die Dreharbeiten sollen deswegen von der Produktionsfirma Searchlight Pictures vorrübergehend unterbrochen worden sein.

In einer Mail an die Mitarbeiter heißt es angeblich, dass man Ende letzter Woche in einer offiziellen Beschwerde auf eine Sache aufmerksam gemacht worden sei, der man nun nachgehe. Konkreter werden die Verantwortlichen jedoch nicht.