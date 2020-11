"Black Panther" Chadwick Boseman erhält ein letztes Geburtstags-Ständchen

Am 28. August 2020 ist Chadwick Boseman viel zu früh seiner Krebserkrankung erlegen. Am 29. November wäre der vielseitige Star 44 Jahre alt geworden. Als posthume Geburtstagsehrung hat nun Schauspielerkollege Mark Ruffalo auf seinem Instagram-Account ein berührendes Video veröffentlicht. Die Aufnahme entstand 2017 am Set von "Avengers: Infinity War" und führt uns vor, wie Boseman, von seinen KollegInnen umringt, ein Geburtstagsständchen und andere Überraschungen erhält.