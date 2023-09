Ausgefallene Auktions-Angebote

Es geht aber auch ausgefallener. Die Schauspielerin Natasha Lyonne (44) möchte per Zoom dabei helfen, das Kreuzworträtsel der "New York Times" zu lösen. John Lithgow (77) malt nach Vorlage von Fotos ein Hunde-Aquarell und Adam Scott (50) geht mit einem Vierbeiner eine Stunde lang in Los Angeles Gassi. Lena Dunham (37) investiert derweil bis zu fünf Stunden in ein Wandbild im Zuhause eines Fans und Busy Philipps (44) besucht mit dem Gewinner oder der Gewinnerin eine Töpferkurs.