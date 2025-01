Nach der "Hangover"-Trilogie ein Superstar in Hollywood, verfestigte er mit "A Star Is Born" seinen Ruhm.

Zu Beginn der 2010er Jahre erklomm Bradley Cooper (50) unaufhaltsam den Olymp Hollywoods. Nach kommerziellen Erfolgen und von der Kritik geliebten Auftritten spielte und sang er sich an der Seite von Lady Gaga (38) in "A Star Is Born" endgültig in die Herzen der Fans. Am 5. Januar wird er 50 Jahre alt.

"Sex and the City", "Alias" und "Die Hochzeits-Crasher" Cooper, am 5. Januar 1975 in der US-Metropole Philadelphia geboren, war zunächst als Journalist bei einer Zeitung tätig. Doch unaufhaltsam zog es ihn zur Schauspielerei. 1999 lernte das US-TV-Publikum den Mimen erstmals kennen. Er trat in einer Folge aus der zweiten Staffel der beliebten New-York-Serie "Sex and the City" auf. Ein weiterer, früher Serienerfolg: In ganzen 45 Episoden der auch in Deutschland ausgestrahlten Agenten-Serie "Alias: Die Agentin" mit Jennifer Garner (52) in der Hauptrolle war Cooper zu Beginn der 2000er Jahre zu sehen.

Mit "Hangover" gelingt ihm der Durchbruch Auftritte in Kinofilmen ließen ebenfalls nicht lange auf sich warten. Doch zunächst kam Cooper in Werken wie der Komödie "Die Hochzeits-Crasher" oder "Er steht einfach nicht auf Dich" über kleinere und größere Nebenrollen nicht hinaus. Das änderte sich 2009 mit der Komödie "Hangover", die weltweit die gigantische Summe von rund 470 Millionen US-Dollar einspielte und zwei Fortsetzungen nach sich zog. Zehn Jahre, nachdem der letzte Teil "Hangover 3" veröffentlicht wurde, verriet Cooper, dass er eine Fortsetzung der Erfolgsreihe drehen würde. "Ich würde 'Hangover 4' wahrscheinlich sofort machen, einfach weil ich Todd, Zach und Ed so sehr liebe", betonte er in dem Podcast "The New Yorker Radio Hour". Er vermute aber, dass der "Hangover"-Regisseur Todd Phillips (54) darauf schlicht keine Lust habe, was Fans des Komödien-Franchises mit Sicherheit nicht gerne hören.

Bisher kein Glück mit Oscar Nach "Hangover" ergatterte Cooper, dessen Gesicht plötzlich weltbekannt war, eine Reihe so spannender wie hochkarätiger Rollen. Er war im Kritikerliebling "The Place Beyond the Pines" ebenso zu sehen wie in "Silver Linings" mit Jennifer Lawrence (34). Für letzteren Auftritt erhielt er auch eine Oscarnominierung als bester Hauptdarsteller, gewann den Goldjungen jedoch nicht - ebenso wie für sein Spiel in "American Hustle". Insgesamt zwölf Mal war Cooper im Lauf der Jahre in verschiedenen Rollen und Funktionen, darunter auch zwei Mal für das beste adaptierte Drehbuch, für einen Oscar nominiert. Zwölf Mal ging er leer aus. Bei den Golden Globes schaffte er es bei sechs Nominierungen ebenfalls nicht, eine der begehrten Trophäen mit nach Hause zu nehmen.

In "A Star Is Born" beweist Bradley Cooper Musik- und Regietalent Mit dem Musikdrama "A Star Is Born" feierte Cooper 2018 sein Regiedebüt und übernahm gleichzeitig neben Lady Gaga eine Hauptrolle. Der heute 50-Jährige komponierte - in Zusammenarbeit mit seinem Co-Star, dem Musikproduzenten Mark Ronson (49) und weiteren Beteiligten - die Songs und sang diese auch selbst. "Ich war von ihm überwältigt. Er singt aus seiner Seele, er singt aus dem Bauch heraus", schwärmte Lady Gaga später in der "The Graham Norton Show" von ihrem Schauspielkollegen. 2019 wurde "A Star Is Born" in acht Oscar-Kategorien nominiert, unter anderem als bester Film, Lady Gaga als beste Hauptdarstellerin und Bradley Cooper als bester Hauptdarsteller. Die Filmballade "Shallow" erhielt einen Goldjungen in der Kategorie "Bester Song". Auch beim Netflix-Biopic "Maestro" über den Komponisten Leonard Bernstein (1918-1990) führte Cooper wiederum Regie, doch das Werk kam bei Publikum und Kritikern nicht so gut an wie "A Star Is Born".

Sein Privatleben Ebenso aufregend wie seine Karriere verlief auch Coopers Liebesleben: Der Schauspieler, der 2011 zum "Sexiest Man Alive" gewählt wurde, war ab Ende 2005 war mit Jennifer Esposito (51) liiert. Rund ein Jahr später heirateten die beiden. Lange hielt die Ehe allerdings nicht: Im März 2007 wurde die Scheidung eingereicht, etwa ein halbes Jahr später wurde sie vollzogen. 2009 bis 2011 war Cooper mit seiner Schauspielkollegin Renée Zellweger (55) liiert, von 2013 bis 2015 mit Musikerin Suki Waterhouse (32). Mit Model Irina Shayk (38) wurde Cooper erstmals 2015 in Verbindung gebracht, als sie gemeinsam bei einem Date am Broadway gesehen wurden; wenig später folgte das Liebes-Outing. Zwei Jahre später, am 21. März 2017, kam ihre gemeinsame Tochter Lea (7) zur Welt. 2019 trennten sich das Model und der Schauspieler. Dennoch scheint sich das Ex-Paar bis heute gut zu verstehen. "Er ist der beste Vater, den Lea und ich uns erträumen können", schwärmte Shayk 2023 im Interview mit "Elle".

Ist sie die Eine? Seit Oktober 2023 soll der Hollywoodstar angeblich mit dem Supermodel Gigi Hadid (29) zusammen sein. "Sie sind beide sehr beschäftigt, aber sie schaffen es, Zeit miteinander zu verbringen und genießen einander", verriet eine Quelle im Juli vergangenen Jahres im Interview mit "People". Cooper und Hadid seien "sehr glücklich" miteinander. Offiziell bestätigt haben die Stars ihre Verbindung indes noch nicht.