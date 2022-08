R&B-Sängerin Brandy, die Mitte der 90er-Jahre mit Songs wie "The Boy Is Mine" und "Top of the World" bekannt wurde, spielte bereits in einigen TV-Produktionen ("Moesha") und Filmen ("Ich weiß noch immer, was Du letzten Sommer getan hast") mit. Auf Instagram gab die Grammy-Preisträgerin am Donnerstag das Filmprojekt bekannt. Dies sei eine "fantastische Gelegenheit", mit tollen Kollegen und der Eggers-Familie zu arbeiten, schrieb Brandy.

Max Eggers hatte gemeinsam mit seinem älteren Stiefbruder Robert Eggers ("The Witch", "The Northman") das Drehbuch für das düstere Horror-Märchen "Der Leuchtturm" (2019) geschrieben, das von Robert Eggers mit Willem Dafoe und Robert Pattinson inszeniert wurde.