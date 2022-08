Das hätte sich George A. Romero auch nicht träumen lassen, dass sein 1968 in Schwarz-Weiß gedrehter Low-Budget-Zombiefilm ein ganzes Genre neu definieren würde. Spätestens seit den 80er-Jahren ist "The Night of the Living Dead" als absolutes Meisterwerk anerkannt und wird zum Beispiel in der Filmsammlung des Museum of Modern Art gezeigt.

Romero verquickt geschickt grellen Schrecken mit hintergründiger Gesellschafts-Kritik und lässt seine Zombies mit quälender Langsamkeit auf die Menschheit los – gerade dadurch wirken sie umso gefährlicher.

"Die Nacht der lebenden Toten" ist derzeit auf Amazon Prime zu sehen. Hier geht's direkt zum Film!