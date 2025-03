Er hat die Menschheit vor einem Asteroiden gerettet und sich auf der Suche nach zwölf Affen auf eine düstere Zeitreise begeben. Er knallte John Travolta (71) lautstark auf dem stillen Örtchen über den Haufen, brachte einen Funken Hoffnung in die verruchte "Sin City" und weder Hans Gruber (Alan Rickman, 1946-2016) noch Jean-Baptiste Emanuel Zorg (Gary Oldman, 66) konnten ihn von seinen Heldentaten auf und außerhalb der Erdkugel abhalten. Bruce Willis , der am 19. März 70 Jahre alt wird, sorgte im Verlauf seiner Leinwand-Karriere für unzählige Happy Ends - nur ihm selbst war keines vergönnt.

Der 30. März 2022 stellte einen unwiederbringlichen Wendepunkt im Actionkino dar. Die Familie des Schauspielers gab damals in einem gemeinsamen Statement bekannt , dass Willis aufgrund einer Aphasie , also einer Schädigung des Sprachzentrums im Gehirn, seinen geliebten Beruf nicht mehr nachgehen könne und seine Karriere mit sofortiger Wirkung beenden müsse. Kein Jahr später dann die nächste Hiobsbotschaft: Die endgültige Diagnose lautete frontotemporale Demenz . Mit der unheilbaren Krankheit gehen neben der Sprachstörung in aller Regel auch Persönlichkeitsveränderungen und Gedächtnisverlust einher.

Ein holpriger Start

Die beeindruckende Karriere von Bruce Willis fand in einem Ort in Deutschland seinen Ursprung. Es war das Jahr 1955 im beschaulichen Örtchen Idar-Oberstein in Rheinland-Pfalz. Als der US-Soldat David Willis und seine Frau Marlene am 19. März Eltern wurden, ahnte noch keiner, welch außergewöhnliche Karriere ihrem Söhnchen Bruce beschienen sein würde. Doch seine Zeit in Deutschland war zu kurz, als dass er es je als sein Zuhause ansahen konnte. Mit acht Monaten wird die USA, genauer gesagt New Jersey, seine Heimat.

Dass der Welt einer der größten Action-Darsteller geschenkt wurde, verdanken Fans rabiater Streifen ausgerechnet einer großen Schwäche von Willis: Als Kind und Jugendlicher im Alter von 9 bis 17 hatte er mit starkem Stottern zu kämpfen. Erst als er das Schauspiel für sich entdeckte, sollte sich das ändern - auf der Theaterbühne war das Stottern wie weggeblasen. In einer rührenden Rede für das American Institute for Stuttering erinnerte er sich 2016 an dieses "Wunder" zurück - aber auch an die vielen Jahre des Mobbings, die er als Kind durchleben musste.

Bezüglich des Schauspiels war ihm als Jugendlicher jedenfalls schlagartig klar: "Das ist es, ich bin zu Hause. Das ist, was ich machen möchte." Das Talent war entdeckt, doch dessen Förderung kostete Geld. Weil seine Eltern nicht unbedingt finanziell gesegnet waren, musste Willis für seinen Traum hart schuften. Er arbeitete so lange als Sicherheitskraft für eine Chemiefabrik, bis er sich den Schauspielunterricht am Montclair State College leisten konnte.