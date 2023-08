Filmfestival Locarno: Cate Blanchett kommt wegen Streik nicht

Ihr Film wird trotzdem gezeigt

Dennoch wird der Film "Shayda" am letzten Abend des Festivals, dem 12. August, auf der Piazza Grande gezeigt werden. Blanchett hat als ausführende Produzentin an dem Film mitgearbeitet. Es ist das Spielfilmdebüt der in Teheran geborenen Dokumentarfilmregisseurin Noora Niasari.

Blanchett zeigte sich stolz über den Film der iranisch-australischen Regisseurin. "Ich freue mich, dass der Film nächste Woche am Abschlussabend des Filmfestivals Locarno zu sehen sein wird", sagte die Schauspielerin gegenüber dem Portal "Deadline".