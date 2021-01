Catherine Zeta-Jones erhält eine Rolle in der Hit-Serie "Prodigal Son"

Catherine Zeta-Jones (51, "Chicago") lässt sich nach "Feud" und "Queen America" auf eine weitere Fernsehrolle ein. In der zweiten Staffel der Hit-Krimiserie "Prodigal Son - Der Mörder in Dir" soll sie eine Ärztin in einer psychiatrischen Anstalt spielen, wo der Serienmörder Dr. Martin Whitly (Michael Sheen) untergebracht ist.

Zeta-Jones sei die "perfekte Kontrastfigur" für Sheen, hieß es in einer Mitteilung des Senders Fox am 6. Jänner. Beide Schauspieler stammen aus Wales.

In der Thriller-Serie spielt Tom Payne den Sohn des inhaftierten Serienmörders, der als Kriminalpsychologe bei der Aufklärung von Verbrechen hilft. Zeta-Jones, die mit Hollywood-Star Michael Douglas ("Wall Street") verheiratet ist, holte 2003 den Oscar für die beste Nebenrolle in dem Filmmusical "Chicago". Sie war in Filmen wie "Traffic – Macht des Kartells", "Ocean"s 12" und "Die Legende des Zorro" zu sehen.