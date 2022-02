Charlize Theron wollte Schutz vor Tom Hardy bei "Mad Max"-Dreh

Die Hitze in der namibischen Wüste, in der weite Teile des Films gedreht wurden, hatte dafür gesorgt, dass ohnehin schon jeder am Set geladen war, heißt es darin laut "Variety". Der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, sei schließlich Hardys Unpünktlichkeit gewesen. An einem Drehtag, der um 8:00 Uhr starten sollte, tauchte Theron wie verlangt im vollen Kostüm und Make-up pünktlich auf. Hardy hingegen ließ sich angeblich erst drei Stunden später blicken.

Angst vor ihrem Co-Star

Daraufhin habe Theron ihrem Rollennamen alle Ehre gemacht und der Erinnerung von Kameramann Mark Goellnicht nach gebrüllt: "Stellt diesem verdammten Mistkerl [das tatsächliche Schimpfwort war weitaus wüster] für jede Minute, die er die Crew aufhält, 100.000 Dollar in Rechnung!" Das wiederum habe Hardy nicht auf sich sitzenlassen können und sei auf Theron zugestürmt. "Er wirkte recht aggressiv. Sie fühlte sich wirklich bedroht und das war der Knackpunkt", so Goellnicht.

Theron erwirkte, dass Filmproduzentin Denise Di Novi (65) ans Set bugsiert wurde und der Schauspielerin nicht von der Seite wich, um weitere Vorfälle dieser Art zu verhindern. "Es kam zu einem Punkt, [...] an dem ich mich nicht mehr sicher fühlte", zitiert "Variety" aus einem Statement von Theron in dem Buch.