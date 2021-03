"Thor 4": Chris Hemsworth ist von Chris Pratt eingeschüchtert

Kürzlich begannen die gemeinsamen Dreharbeiten von Chris Hemsworth und Chris Pratt zu "Thor: Love and Thunder" für das MCU. Pratt wird darin seine "Guardians of the Galaxy"-Rolle des Star-Lord wieder übernehmen, Hemsworth kehrt als Hauptdarsteller zurück.

Als Regisseur für den neuen Teil fungiert der Neuseeländer Taika Waititi. Dieser inszenierte bereits den dritten Teil "Thor: Tag der Entscheidung" im Jahr 2017.