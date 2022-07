Wenn es um die Promo des neuesten Films geht – noch dazu, wenn es sich dabei um das aktuellste MCU-Abenteuer handelt –, dann kommt auch ein Megastar wie Chris Hemsworth nicht an den modernen Medien vorbei. Der 38-Jährige Australier hat nun einen offiziellen TikTik-Account erstellt, um "Thor: Love and Thunder" zu bewerben, der am 6. Juli in den Kinos startet.

Das erste Posting veröffentlichte er am 3. Juli: Es zeigt Hemsworth mitsamt seiner Ehefrau Elsa Pataky und seinen Co-Stars bei den Sydney- und L.A.-Premieren des neuen "Thor"-Streifens, unterlegt mit dem catchy (und namentlich passenden) Song "Tick Tick Boom" von "Sage the Gemini" (feat. BygTwo3). Die Caption endet mit einem charmant-zurückhaltenden Gruß: "Oh and hi TikTok......!"