MCU, der Cameo-Feuchttraum

Das MCU ist bekannt dafür, seine Filme (böse Zungen würden jetzt behaupten: die fehlende Storys) mit einigen überraschenden Cameos aufzupeppen, die irgendwo zwischen Das-Universum-Verbinden und Fanservice angesiedelt sind – zuletzt gesehen bei "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", in dem unter anderem die Auftritte von Patrick Stewart als Professor X und Anson Mount als Black Bolt für (etwas enttäuschende) Überraschungsmomente sorgten. Vom Cameo-Feuchttraum "Spider-Man: No Way Home" gar nicht erst zu reden.

Auch Waititi selbst hat die Latte für Cameos in "Thor: Ragnarok" ziemlich hoch gelegt: Damals sorgten Matt Damon, Luke Hemsworth (Chris' Bruder) und Sam Neill für herrliches Meta-Vergnügen, da sie Schauspieler verkörperten, die ihrerseits Loki, Thor und Odin mimten. Dass die drei auch in "Love and Thunder" zu sehen sein werden, wurde zudem bereits offiziell bestätigt.