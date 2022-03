Hemsworth möchte weitermachen

Auch, dass Portman die nächste Donner-Göttin werden und somit in Hemsworth Fußstapfen treten soll (was mittlerweile als bestätigt gilt), lässt Fans bangen, dass es in "Thor: Love and Thunder" tatsächlich zum finalen Auftritt des Hemsworth-Thor kommen könnte.

Andererseits: Während Robert Downey, Jr. und Scarlett Johansson sich sichtlich nach neuen Aufgaben abseits des MCU sehnten, scheint der australische Superstar solche Anliegen nicht zu haben: In der "Today Show" betonte er schon vor geraumer Zeit, dass er Thor so lange spielen werde, wie Marvel ihn lässt. Wenn Thor tatsächlich stirbt, dürfte es also nicht der Wunsch von Hemsworth gewesen sein.