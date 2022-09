"Lehrer kann jeder!": Warum Christoph Maria Herbst Altgriechisch liebt

Darum geht es in "Lehrer kann jeder!"

Das Leben hat es in letzter Zeit nicht gut mit Mathematiker Richard Glossat (Herbst) gemeint: Seine Ehefrau Anke (Brigitte Zeh, 47) hat sich von ihm getrennt und seinen Job hat er ebenfalls verloren. Sein Herz hängt aber immer noch an seiner Familie, und als engagierter Vater mischt er sich intensiv in die Schulbelange von Tochter Isabell (Virginia Leithäuser, geb. 2003) ein. Da ergreift er die Gelegenheit, in der Schule seiner Frau als Quereinsteiger im Lehrfach Mathematik durchzustarten, um sich seiner Familie wieder zu nähern und Anke zurückzugewinnen.

Doch aller Neu-Anfang ist schwer. Anke ist alles andere als begeistert über den neuen "Kollegen", und der Schulalltag gleicht eher einer Höhle voller Löwen. Im Lehrerkollegium heißt Sportlehrer Christoph Geiger (Kai Lentrodt, 53) den Neuankömmling zunächst herzlich willkommen, doch irgendetwas ist merkwürdig an ihm.

Was als plumper Vorwand von Richard beginnt, um wieder bei seiner Familie zu sein, wird nach und nach zu einer Herzensangelegenheit. Er erkennt, dass in ihm tatsächlich ein Pädagoge mit Herz und Hand stecken könnte...