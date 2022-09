Til Schweiger: Geld ist für ihn keine Motivation

"Eine wahnsinnige Liebe"

Am 15. September erscheint sein neuer Film "Lieber Kurt", eine Verfilmung von Sarah Kuttners (43) Roman "Kurt". Schweiger führte Regie und spielt auch selbst mit. Kurt (Schweiger) zieht mit Lena (Franziska Machens) in ein altes Haus, um näher bei seinem Sohn, der ebenfalls Kurt (Levi Wolter) heißt, und seiner Ex-Frau Jana (Jasmin Gerat), zu sein. Sein Sohn stirbt jedoch bei einem Unfall.

Das Buch habe Schweiger damals in einem Rutsch durchgelesen. "Eine Urangst hatte mich gepackt", erzählt er im Interview. "Ich bin ja Vater von vier Kindern. Als mein erster Sohn geboren wurde, spürte ich eine wahnsinnige Liebe und gleichzeitig eine wahnsinnige Angst." Auch bei seinen anderen Kindern sei es so gewesen. "Ich wollte ja immer so viele Kinder wie möglich haben", erzählt Schweiger zudem. Gelindert habe die Arbeit an dem Film seine Angst nicht, aber "auch nicht vergrößert".