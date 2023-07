CoCo Lee ist tot: Disney-Star mit 48 gestorben

Lee habe seit Jahren unter Depressionen gelitten und sich deswegen auch in professioneller Behandlung befunden. Weiter heißt es in dem Statement. "Als CoCos Familie fühlen wir uns dankbar und geehrt, so eine großartige und tolle Schwester gehabt zu haben. Wir danken Gott dafür, uns so einen wunderbaren Engel geschenkt zu haben."

Lees Schwestern beenden das Posting mit den Worten: "Obwohl CoCo keine lange Zeit auf der Welt verbrachte, werden ihre Lichtstrahlen auf ewig Bestand haben."