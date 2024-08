Trennungsgerüchte: Zeigt Dakota Johnson ihren Verlobungsring?

Erst am 16. August machten Trennungsgerüchte um Dakota Johnson (34) und ihren Partner, den Coldplay-Frontmann Chris Martin (47), die Runde. Diese wurden allerdings von einem Sprecher der Schauspielerin direkt wieder dementiert. Und noch am selben Tag zeigte sich Johnson in Malibu, Kalifornien, mit einem Ring am Finger, den viele Beobachter für ihren Verlobungsring halten. Eine demonstrative Geste, um den Gerüchten um ein Beziehungsende entgegenzutreten?