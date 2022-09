"Mr. Harrigan’s Phone"-Trailer: Stephen-King-Horror auf Netflix

Horror-Meister ist zufrieden

Autor Stephen King hat den Film bereits vorab gesehen und schrieb auf Twitter: "Ich habe eine nahezu fertige Version von 'Mr. Harrigan’s Phone' gesehen und es ist brillant geworden!". Die Regie übernahm John Lee Hancock, der sich in den letzten Jahren mit "The Highwaymen" und "The Little Things" einen Namen machte. Als Produzent fungierte "American Horror Story"-Macher Ryan Murphy und Horror-Spezialist Jason Blum.

"Mr. Harrigan's Phone" ist eine von mehreren Stephen-King-Verfilmungen, die derzeit in Arbeit sind. In nächster Zeit dürfen sich Fans auf Titel wie "Salem's Lot", "The Boogeyman", "The Breathing Method", "The Girl Who Loved Tom Gordon" und "The Tommyknockers" freuen.

"Mr. Harrigan’s Phone" erscheint am 5. Oktober auf Netflix