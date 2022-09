Stephen King feiert Geburtstag: Der Horror-Meister wird 75

Stephen-King-Adaptionen

In seinem Heimatland, den Vereinigten Staaten, gilt King als sogenannter Blue-Collar-Autor. Seine Geschichten spielen oft auf dem Land und - mehr oder weniger - in der Arbeiterklasse. Leser erkennen ihre Lebenswirklichkeit in den Settings und Szenarien wieder, und das erklärt womöglich auch die große Faszination, die Kings Werke auf Hollywood ausüben. Allein 48 Film-Adaptionen seiner Werke sind bislang veröffentlicht worden, dazu kommen 29 TV-Filme und -Serien.

Zunächst nahmen sich renommierte Filmemacher wie David Cronenberg (79), Stanley Kubrick (1928-1999) oder Brian De Palma (81) seiner Werke an. Auch Erfolgsfilme, von denen man es möglicherweise gar nicht annehmen würde - wie "Stand by Me: Das Geheimnis eines Sommers" (1986) oder "The Green Mile" (1999) - basieren auf Kings Geschichten. Kathy Bates (74) wurde für ihre Darstellung der mörderischen Krankenschwester Annie Wilkes in "Misery" (1990) mit dem Oscar als "Beste Hauptdarstellerin" ausgezeichnet.

"Stephen Kings Es" spielte dann im Jahr 2017 sagenhafte 700 Millionen US-Dollar ein und wurde damit zur finanziell erfolgreichsten King-Adaption überhaupt. Doch immer wieder verheben sich auch Filmemacher und Produzenten an seinen umfangreichen Werken. So kam ebenfalls im Jahr 2017 eine Adaption seiner achtbändigen Fantasy-Saga "Der Dunkle Turm" in die Kinos. Der Streifen mit Idris Elba (50) und Matthew McConaughey (52) in den Hauptrollen wurde nicht zu einem finanziellen Erfolg. Acht Romane in eine Laufzeit von nur 95 Minuten pressen zu wollen, war wohl schlicht keine patente Idee.