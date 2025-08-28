Denken TV-Zuschauer an Dirk Galuba , fällt wenig später der Name Werner Saalfeld. Seit Staffel eins verkörpert Galuba, der am 28. August 85 Jahre alt wird, in der ARD-Telenovela "Sturm der Liebe" (seit 2005) den Hoteldirektor. Der Schauspieler wollte ursprünglich einen anderen Karriereweg einschlagen.

Dirk Galuba ist 1940 im polnischen Piła (früher Schneidemühl im ehemaligen Pommern) geboren und wuchs in Bremen auf. Seit vielen Jahren lebt er jedoch in München. "Sturm der Liebe" entsteht in den Bavaria Filmstudios und die Außenaufnahmen im Münchner Umland. In Tracht fühlt er sich längst wohl, doch wie sieht es mit dem bayerischen Dialekt aus? In einem ARD-Interview erklärte er 2015: "Wenn ich es perfekt könnte, würde ich es einsetzen. Aber nur, wenn man einen Dialekt perfekt beherrscht, ist es stimmig. Ich bin im Imitieren von Dialekten aber nicht sonderlich begabt. Das ist Sache der Kabarettisten, nicht der Schauspieler."

Im selben Interview sprach Galuba auch über seinen Beruf: "Ich bin seit 1967 Schauspieler, ich war immer gefordert, war immer diszipliniert - das ist einfach mein Lieblingsberuf!" Doch der 85-Jährige hatte anfangs andere berufliche Pläne: Galuba begann ein Medizinstudium in Münster, wechselte jedoch dann nach München zum Studiengang Theaterwissenschaft mit dem Nebenfach Germanistik. Daneben nahm er privaten Schauspielunterricht und brach nach drei Semestern das Studium ab, um sich voll und ganz seiner Leidenschaft zu widmen. Dafür besuchte er die Westfälische Schauspielschule in Bochum, die er 1967 abschloss. In Bochum stand er dann auch auf der Theaterbühne, es folgten Engagements unter anderem in Heidelberg, Lübeck, Berlin, München oder Köln.

Auch in Kino- und Fernsehproduktionen war er ab 1969 zu sehen. Galuba sammelte dabei internationale Schauspielerfahrungen. 1991 spielte er im Actionfilm "Indio 2 - Die Revolte" neben dem Profiboxer Marvelous Marvin Hagler (1954-2021). 2001 übernahm er in der Miniserie "Band of Brothers - Wir waren wie Brüder" von den ausführenden Produzenten Steven Spielberg (78) und Tom Hanks (69) eine Rolle.

Zu seinen deutschen Kinoproduktionen gehören zudem "Der Schimmelreiter", "Lili Marleen" oder "Die Wolke". Im TV sah man ihn bereits in mehreren "Tatorten" oder in den Serien "Derrick", "Der Alte" oder "SOKO München". Doch nicht nur vor, auch hinter der Kamera ist Galuba tätig. Als Synchronsprecher arbeitete er bereits für einige Anime-Produktionen wie "Prinzessin Mononoke" oder "One Piece" oder Kinofilme wie "Mad Max 2 - Der Vollstrecker". Auch mehreren Figuren der Kultserie "Die Simpsons" lieh er seine Stimme. Dirk Galuba sprach etwa den Boxer Drederick Tatum, den Mafiaboss Fat Tony oder John Madden.

Privates Glück

Privat hat Galuba ebenfalls sein Glück gefunden. "Meine junge Frau hält mich jung", sagte er der "Abendzeitung" im August 2024. Die Italienerin Enrica hatte den Schauspieler in seiner "Sturm der Liebe"-Rolle im TV gesehen und ein Fantreffen besucht, bei dem es dann gefunkt hat. "Das war 2017, ein Jahr später kam sie mit ihrem kleinen Fiat aus Genua mit ihren ganzen Sachen zu mir", erzählte Galuba. Seit 2019 sind die beiden verheiratet, seine Frau war bei der Hochzeit 41 Jahre jünger. "Enrica ist meine dritte und meine letzte Ehefrau, das habe ich ihr auch gesagt, sie ist meine große Liebe. Danach kommt nichts mehr."

Alle seine Beziehungen und Ehen blieben kinderlos. "Ich wäre gern ein großer Familienmensch wie der Saalfeld, mit Kindern und Enkeln! Leider habe ich keine, insofern ist das ein bisschen ein Wunschdenken", sagte er im "AZ"-Interview. Auch in einem ARD-Interview offenbarte er: "Kinder wären für mich schon in Frage gekommen. Meine erste Frau - eine Schauspielerin - wollte keine Kinder bekommen und mit der zweiten wollte es nicht funktionieren. Ich hätte mich schon über Nachwuchs gefreut, aber nun muss ich die Kinderlosigkeit akzeptieren."

Damit er weiterhin fit bleibe, koche Ehefrau Enrica "hervorragend und gesund, mit ganz viel Gemüse, sie sorgt dafür, dass ich alles in Maßen genieße", gab Galuba im "AZ"-Interview an. "Darüber hinaus machen wir täglich lange Spaziergänge und Hanteltraining und ich gehe regelmäßig aufs Laufband und auf den Crosstrainer." Und für sein frisches Aussehen im Alter hat der Schauspieler auch noch eine andere Erklärung: "Meine Mutter wirkte mit 70 noch wie ein 17-jähriges Mädchen, ich habe wohl ihre Gene geerbt."