Doctor Strange: Hat Comic-Tod auch für Marvel-Filme Auswirkungen?

Helden-Tode?

Da Doctor Strange in den kommenden Marvel-Filmen "Spider-Man: No Way Home" und "Doctor Strange in the Multiverse of Madness" eine wichtige Rolle spielen wird, ist die Vermutung naheliegend, dass uns auch dort der eine oder andere spektakuläre Helden-Tod erwarten könnte.

Immerhin entfesselt der Doctor im nächsten "Spider-Man"-Abenteuer durch einen missglückten Zauber das Multiversum, wie uns ein Trailer bereits verraten hat.