Mitten während eines Live-Talks in New York hat Drew Barrymore (48) fluchtartig die Bühne verlassen. Nachdem sich ein Mann genähert hatte, stürmte sie in Begleitung der Moderatorin Reneé Rapp (23) aus dem Saal. Security-Mitarbeiter hielten derweil den vermeintlichen Stalker davon ab, noch näher heranzukommen. Das Video von dem Vorfall sorgt in den sozialen Netzwerken für Aufsehen, viele Fans sorgen sich um die Sicherheit des einstigen "E.T."-Kinderstars.