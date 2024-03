"Dune: Part Two", der lang erwartete zweite Teil des Science-Fiction-Epos von Regisseur Denis Villeneuve, kam letztes Wochenende ins Kino. Tatsächlich wurde die lang erwartete Buchverfilmung aber schon sechs Wochen vor dem Kinostart heimlich an einem ungewöhnlichen Ort vorgeführt: in einer Palliativstation für einen Filmliebhaber, dessen letzter Wunsch es war, die Fortsetzung zu sehen, bevor er starb. Dieser Wunsch wurde ihm von Denis Villeunve erfüllt, wie "The Washington Post" meldet.