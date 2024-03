Denise Villeneuve: Die 6 besten Filme des "Dune 2"-Regisseurs

Mit "Dune 2" hat Denis Villeneuve – zwar nicht ganz überraschend, aber das tut der Freude keinen Abbruch – den ersten großen Filmhit des Jahres inszeniert: Das SciFi-Spektakel hat in Nordamerika allein am ersten Wochenende 81,5 Millionen Dollar (75,1 Millionen Euro) eingespielt und sich somit als gigantischer Kassenschlager erwiesen. Auch im Rest der Welt strömen die Massen ins Kino, um erneut in die spektakuläre Welt des Wüstenplaneten einzutauchen und Timothee Chalamet und Zendaya bei ihrem Kampf beizustehen.