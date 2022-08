Dustin Hoffman ist 85: Happy Birthday, für ein Schauspiel-Genie!

Wandelbar wie kaum ein anderer

Anders als Pacino und De Niro ließ sich Hoffman dabei von Beginn an nicht auf einen Rollentypus festlegen. Nicht lange nach "Die Reifeprüfung", in dem Film gab er den naiven Studenten, spielte er ebenso überzeugend einen 120-Jährigen in "Little Big Man".

Blockbuster schlug er beharrlich aus und verwandelte sich stattdessen in einen schmierigen Gauner ("Asphalt Cowboy"), einen Stand-up-Komiker ("Lenny") oder schlüpfte in Frauenklamotten ("Tootsie"). So erspielte sich Hoffman den seltenen Status des Schauspiel-Genies, der bis ins hohe Alter trotz Mega-Flops wie "Ishtar" und halbgarem Klamauk wie "Meine Frau, ihre Schwiegereltern und ich" keinen Funken an Respekt einbüßen musste. Zwei Oscars - für "Kramer gegen Kramer" und "Rain Man" - sowie diverse andere Preise stehen in seinem Regal.