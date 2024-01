Große Erfolge am Theater

Ihren späteren Ehemann lernte Trissenaar bereits in den 1960er Jahren während ihres Schauspielstudiums am Max Reinhardt Seminar in Wien kennen. Der gemeinsame Sohn Benedict Neuenfels (57), der als Kameramann erfolgreich ist, kam 1966 auf die Welt.

Ab 1966 feierte die Österreicherin in Krefeld erste Erfolge am Theater. Auch im Schauspielhaus Frankfurt, dem Wiener Burgtheater, in Zürich und Köln stand sie in der Folge auf der Bühne. In den 1980er Jahren arbeitete sie in ihrer Wahlheimat Berlin unter anderem am Schillertheater und der Freien Volksbühne.