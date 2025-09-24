Der Schauspieler und seine neue Partnerin, Schauspielerin Julia Shiplett, waren bei der Mailänder Fashion Week.

Schauspieler Elliot Page (38) und seine neue Partnerin Julia Shiplett (38) präsentierten sich am Dienstag bei der Mailänder Fashion Week zum ersten Mal gemeinsam auf einem roten Teppich.

Gedeckte Töne für das Red-Carpet-Highlight Der "Umbrella Academy"-Star erschien anlässlich des Gucci Spring/Summer 2026 Fotocalls in einem dunkelblauen Nadelstreifen-Blazer, kombiniert mit dunkler Hose und weißem Hemd. Schauspielerin Julia Shiplett, bekannt aus der Amazon-Prime-Sitcom "Overcompensating", wählte für ihren Auftritt eine waldgrüne gestreifte Bluse mit passendem Rock sowie schwarze High-Heels und Handtasche.

Beziehung mit Kuschelfoto bestätigt Es ist die erste öffentliche Beziehung des Oscar-nominierten Schauspielers seit seinem Coming-out als trans Mann im Jahr 2020. Page und Shiplett hatten ihre Beziehung im Juni erstmals in den sozialen Medien offiziell gemacht, indem er ein Foto von ihnen beiden veröffentlichte, auf dem sie sich auf einer mit Regenbogenfarben bemalten Straße aneinanderkuscheln. Währenddessen machte Julia die Beziehung in ihren Instagram-Stories offiziell, wo sie liebevoll ein Video von Elliot ohne Hemd veröffentlichte. Zu dem Video, das Elliot beim Waten in einer Art Quelle zeigte, schrieb Julia: "Happy Prideee".

Bewegte Vergangenheit Bevor Elliot eine Geschlechtsumwandlung vornehmen ließ und noch unter dem Namen Ellen Page bekannt war, outete sie sich am Valentinstag 2014 öffentlich als lesbisch. Im Jahr 2018 heiratete der "Juno"-Star Emma Portner, die Elliot öffentlich unterstützte, als er im Dezember 2020 bekannt gab, dass er transsexuell ist. Im Januar 2021 gaben Emma und Elliot bekannt, dass sie sich scheiden lassen würden, und stellten klar, dass sie bereits seit dem vergangenen Sommer getrennt lebten. In seiner Autobiografie "Pageboy" verriet er außerdem, dass er in seinen 20ern - als er noch als Ellen bekannt war - zwei Jahre lang eine heimliche Liebesbeziehung mit einer Schauspielerin hatte, die sich noch nicht geoutet hatte. "Wir haben uns draußen nie berührt, wir sind kaum zum Essen ausgegangen. In meinem Telefon war sie unter dem Namen 'Ryan' gespeichert", schrieb er in seiner Autobiografie.

Elliot Page steht für "The Odyssey" vor der Kamera Beruflich arbeitet Elliot Page derzeit an "The Odyssey", einer aufwändig inszenierten Verfilmung unter Regie von Christopher Nolan (55), in der unter anderem Matt Damon, Tom Holland, Zendaya, Anne Hathaway, Charlize Theron und Lupita Nyong'o mitspielen. Die Dreharbeiten begannen im Februar und dauern noch an. Der fertige Film soll voraussichtlich im Sommer 2026 in die Kinos kommen.