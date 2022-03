"Umbrella Academy"-Star Elliot Page: Figur ist in Staffel 3 trans

Nachdem Elliot Page 2020 sein Coming-Out als transgender hatte, stellten sich Fans weltweit die Frage, wie es mit Pages beliebter Rolle in der dritten Staffel der Netflix-Serie "The Umbrella Academy" weitergehen könnte. In der exzentrischen SuperheldInnen-Serie auf Netflix verkörpert Elliot mit Vanya Hargreeves eine zentrale Figur, die die Welt in den ersten beiden Staffeln jeweils an den Rand einer Katastrophe gebracht hat.

Schon kurz nach Pages Coming-Out wurde von offizieller Seite schnell versichert, dass der Schauspieler freilich nach wie vor zum Cast gehöre und auch in der dritten Staffel dabei sein wird.