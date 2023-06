"Homosexuell gibt es nicht": Schauspieler griff Elliot Page an

"Du hast nur Angst vor Männern!"

Schon im Vorfeld seiner Buch-Präsentation gelangen prekäre Details aus dem Leben von Elliot Page an die Öffentlichkeit. Denn in der Autobiografie nimmt der Juno-Star kein Blatt vor den Mund. Auch als Page 2014 noch als Frau lebte, waren Anfeindungen in der Arbeitswelt nahezu täglich präsent. Auf einer Geburtstagsparty in Los Angeles kam etwa ein bekannter Schauspieler auf ihn zu und meinte: "Du bist nicht homosexuell, so etwas gibt es nicht. Du hast nur Angst vor Männern!".

Dieser Aussage folgten Page zufolge drohende und zugleich schockierende Worte: "Ich werde dich f*cken, damit dir klar wird, dass du nicht homosexuell bist". Kurz zuvor outete sich der damals noch als Frau lebende Schauspieler als lesbisch. Das Kapitel, in dem Elliot Page diese Episode aus seinem Leben schildert, trägt übrigens den Namen "Berühmtes Arschloch auf Party".