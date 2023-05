Neue Freude am eigenen Körper

Dazu schreibt er: "Es fühlt sich so gut an, jetzt in der Sonne zu sein, ich hätte nie gedacht, dass ich das erleben könnte, die Freude, die ich in meinem Körper fühle." Denn früher sei seine Geschlechtsdysphorie, eine Inkongruenz zwischen dem biologischen Geschlecht eines Menschen und dem von ihm psychisch gefühlten Geschlecht, "im Sommer besonders ausgeprägt" gewesen.

"Keine kleidungsschichten, nur ein T-Shirt - oder mehrere Kleidungsschichten und ich war so verschwitzt, sodass ich ständig nach unten sah und mein übergroßes T-Shirt nachjustieren musste", erinnert sich Page. Umso dankbarer sei er heute, auch dafür, was ihm "die Gesundheitsfürsorge ermöglicht" habe. Abschließend kündigte er an, bald noch mehr von seiner Reise erzählen zu wollen.