Elliot Page: Seine Autobiografie "Pageboy" kommt im Sommer

Am 6. Juni 2023 veröffentlicht Elliot Page (35) mit "Pageboy" seine mit Spannung erwartete Autobiografie. "In seinem ersten Buch erzählt Elliot Page die Geschichte seines einzigartigen Lebens, das ihm seine Transition gerettet hat", kündigt der Verlag S. Fischer die Memoiren des Schauspielers an.

"Vom Aufwachsen in der kanadischen Hafenstadt Halifax, vom Erwachsenwerden im von traditionellen Geschlechterrollen besessenen Hollywood. Vom Entdecken der eigenen, tabuisierten Sexualität und der tiefgreifenden Scham vor dem eigenen Körper", heißt es unter anderem weiter.

Auf Instagram teilte der Schauspieler neben dem Veröffentlichungstermin auch erstmals das Cover des Buches. Darauf posiert er in einem weißen Feinripp-Unterhemd, Jeans und einer Goldkette.