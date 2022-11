Emily Blunt: Kritik an "Starke Frau"-Rollen

Wie sieht die neue Rolle aus?

Ihr neuester Charakter Cornelia in der Western-Rache-Serie "The English" sei viel "überraschender" als das, was die vereinfachte Bezeichnung "starke weibliche Hauptrolle" beschreibt, so die 39-Jährige. "Sie ist unschuldig, ohne naiv zu sein, und das macht sie zu einer Kraft, mit der man rechnen muss", fügte die Schauspielerin hinzu.

In "The English" spielt Blunt eine Grenzgängerin, die den Tod ihres Sohnes rächen will. Cornelia tut sich mit einem einheimischen Farmer namens Eli (Chaske Spencer, 47) zusammen, der ebenfalls auf Rache aus ist, um sein Land zurückzuerobern.

"Ich liebe Figuren mit einem Geheimnis", sagte Blunt. "Und ich mochte Cornelias Lebendigkeit, ihre Hoffnung, ihre Arglosigkeit... Sie holt Eli aus seinem Schweigen heraus und ihre Differenzen werden irrelevant, weil sie einander zum Überleben brauchen. Ich fand das sehr cool."