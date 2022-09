"The English"-Trailer: Westernserie mit Emily Blunt auf Amazon

Darum geht's in "The English"

Wir befinden uns im Jahre 1890: Cornelia Locke (Blunt), eine britische Aristokratin, verschlägt es in den Wilden Westen – aber nicht aus Zufall: Sie hofft, dort den Mörder ihres Sohnes zu finden. Als Frau – und noch dazu als Adelige – stößt sie dabei natürlich auf allerhand Widerstand, nur beim indigenen Kavallerist Eli (Chaske Spencer) findet sie Unterstützung.

Das gemeinsame Ziel: die Stadt Hoxem, Wyoming – doch auf dem Weg dorthin müssen sie viele blutige, brutale und demütigende Herausforderungen überstehen. Im Laufe der Zeit entdecken die beiden zudem, dass sie eine gemeinsame Geschichte verbindet ...

"The English" ist eine fesselnd-epische Parabel über Herkunft, Liebe, Identität, Rache und Macht – das meint zumindest die BBC. Klingt nicht schlecht!



"The English" startet in den USA am 11. September auf Amazon Prime Video. Es ist anzunehmen, dass die deutsche Veröffentlichung nicht allzu lange auf sich warten lässt.